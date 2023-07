Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Ho voluto far partire il motore. Felicissimo per Adam Yates”

La prima tappa del Tour de France 2023 ha offerto uno spettacolo eccezionale. Il disegno della frazione nei Paesi Baschi si prestava ad attacchi e battaglie e i corridori non si sono certo risparmiati. La vittoria è andata ad Adam Yates, con il suo capitano Tadej Pogacar in grado di vincere lo sprint di gruppo per il terzo posto.

Lo sloveno ha dunque preso 4” di abbuono e si è detto soddisfatto al termine della frazione: “È fantastico ottenere questa vittoria di squadra. I ragazzi hanno lavorato spesso per me e siamo tutti felicissimi che Adam Yates abbia vinto e che abbia preso la Maglia Gialla”.

Poi sulla sua prestazione e sull’allungo insieme a Vingegaard sull’Alto de Pike: “Mi sentivo bene e voler far partire il motore. La salita finale è stata durissima ed è normale che in gruppo non sia successo molto. Ho voluto quindi fare un tentativo, ma quando Adam ha attaccato le cose si sono messe per il meglio”.

Foto: LaPresse