Tour de France 2023, pagelle di oggi: Mads Pedersen, una vittoria da campione. Che sfortuna van Aert

PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Mads PEDERSEN, voto 10: eccezionale lui, perfetta la Lidl-Trek. La squadra detta il ritmo e lo tiene davanti per tutto il finale, lui nella volata conclusiva riesce a vincere da campione. Batte tutti i più forti e dimostra che il successo ai Mondiali del 2019 non è stato assolutamente un caso.

Jasper PHILIPSEN, voto 9: questa non era una volata vera e propria e si è visto. Non ha avuto lo scatto bruciante dei giorni precedenti, ma in ogni caso è lì, si prende una seconda piazza che conferma ancor di più la Maglia Verde che, salvo disastri, porterà fino a Parigi.

Wout VAN AERT, voto 8,5: anche oggi la sfortuna si abbatte contro il fenomeno belga. La Jumbo-Visma prova ad organizzargli lo sprint, Laporte lo lancia, ma negli ultimi 300 metri si trova chiuso e non riesce ad uscire, quando lo fa è troppo tardi e rimonta solamente fino alla terza piazza. Aveva le gambe per vincere.

Dylan GROENEWEGEN, voto 8: i velocisti puri oggi hanno perso contatto, il neerlandese, deluso dopo le prime volate molto sfortunate, ha provato a tenere duro e ci è riuscito, provando a battagliare spalla a spalla con gli avversari e centrando una quarta piazza che dimostra un’ottima condizione.

Tadej POGACAR, voto 7: lo sloveno ora si sente in gran forma e vuole dimostrarlo. Oggi si butta addirittura nella volata, rallenta per non prendere rischi, ma chiude decimo.

Biniam GIRMAY, voto 5: sembrava una tappa disegnata su misura per l’eritreo, invece nel momento più importante, quello della volata, è crollato, perdendo contatto dal plotone.

Foto: Lapresse