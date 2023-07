Tour de France 2023, Mads Pedersen: “Volata durissima, negli ultimi metri ho pensato di rialzarmi”

Una vittoria di carattere, di classe e di potenza quella che Mads Pedersen ha centrato sulle strade dell’ottava tappa del Tour de France 2023. Il Campione del Mondo del 2019 va così a segno per il quarto Grande Giro consecutivo, avendo aperto al Tour dello scorso una striscia che è continuata poi con la Vuelta 2022, il Giro 2023 ed il successo odierno.

Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo la tappa: “Stamattina non sapevamo se sarebbe stata una giornata per la fuga o per lo sprint. Poi ci siamo accorti che le squadre dei velocisti non volevano lasciare andare la fuga e ci siamo comportati di conseguenza. Nel finale i miei compagni sono stati fantastici”.

“Nonostante uno sprint lunghissimo sentivo di avere le gambe giuste – ha spiegato poi il corridore della Lidl Trek – avevo anche provato ad andare in fuga ma poi ho preferito preservare le energie. Agli ultimi 50 metri ho pensato di rialzarmi per quanto è stata dura la volata, ma alla fine sono riuscito a resistere alla rimonta di Jasper (Philipsen, ndr).

Infine un pensiero sul ritiro di Mark Cavendish: “Per me è stato un piacere correre in gruppo con lui. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto ed è un peccato che abbia dovuto lasciare il Tour così. Gli auguro il meglio e spero di correre un’ultima corsa con lui, tra l’altro mi deve ancora uno scambio di magliette”.

Foto: LaPresse