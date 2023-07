Tour de France 2023, pagelle di oggi: Ion Izagirre perfetto, tappa dura per van der Poel

PAGELLE DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Ion Izagirre, voto 10: l’iberico della Cofidis sfrutta il lavoro super del compagno di squadra Guillaume Martin e trova un’altra vittoria di classe, che va a mettere la ciliegina sulla torta su una carriera comunque eccezionale (successi in tutti i Grandi Giri). Sull’ultima salita è perfetto: non si fa prendere dal panico, attacca nel momento giusto e stacca tutti i rivali. Sul finale mentre gli altri si studiano lui dà tutto e trionfa a braccia alzate.

Mathieu Burgaudeau, voto 8: altra giornata all’attacco per il transalpino della TotalEnergies che trova un gran secondo posto (aveva chiuso nono sul Puy de Dome). Gioca di rimessa e si aggiudica lo sprint per il piazzamento.

Matteo Jorgenson, voto 7,5: motore eccezionale per lo statunitense della Movistar che ha già gli occhi addosso delle big del World Tour. Arriva un’altra delusione con il terzo posto odierno, ma dimostra di essere di un livello eccellente.

Thibaut Pinot, voto 7: poteva essere l’occasione per chiudere la carriera alla grande, con una vittoria. Fenomenale nel centrare in extremis la fuga giusta, il veterano francese non ne ha per seguire Izagirre in salita e chiude sesto. In ogni caso trova un bel balzo in classifica tornando in top-10.

Mathieu van der Poel, voto 7: la condizione non è quella dei giorni migliori e lo aveva annunciato prima del via. Nonostante ciò ci prova in tutti i modi a trovare la fuga giusta e ci riesce. Non si sente al sicuro in salita e prova ad anticipare i tempi, ma poi viene raggiunto e scavalcato e si accende la spia della riserva.

Lidl-Trek, voto 4: sono i primi a provarci con Pedersen, poi in ogni modo attaccano con Skjelmose e Ciccone (anche caduto). La fuga la centrano con lo stesso Pedersen e Stuyven, ma non era assolutamente ciò che avrebbero voluto. Sbagliata la tattica.

