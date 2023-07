Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Oggi ho gestito bene le energie, spero di star bene domani”

Altra giornata caotica e spettacolare al Tour de France 2023, nonostante un trittico di tappe di montagna che si staglia all’orizzonte nel weekend. In un inizio a velocità folli, Tadej Pogacar si è reso protagonista provando a mettere in difficoltà il rivale Jonas Vingegaard. Nel finale la situazione si è tranquillizzata ed il distacco tra i due grandi leader della corsa è rimasto invariato.

Il media neerlandese Wielerflits ha raccolto le impressioni dello sloveno: “Avevo buone gambe. In una giornata come oggi, corsa a velocità altissime nelle prime ore, ovviamente è difficile risparmiare energia, ma penso che ci siamo riusciti. Ad esempio, non ho sprecato energie reagendo nei momenti sbagliati”.

Domani l’opportunità sul Grand Colombier per recuperare ancora qualche secondo: “Sono molto motivato e conosco molto bene la salita di domani, quindi non vedo l’ora che arrivi il fine settimana. Spero che le gambe stiano bene come oggi”.

Foto: LaPresse