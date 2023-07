Thibaut Pinot rientra in classifica al Tour de France 2023: quanto ha guadagnato con la fuga da lontano

Giornata decisamente positiva per Thibaut Pinot al Tour de France 2023. Dopo essere entrato nella fuga di giornata, il francese della Groupama – FDJ ha chiuso la frazione al sesto posto (a +1’13” dal vincitore Ion Izagirre) e ha guadagnato parecchio tempo in classifica generale rispetto ai big, arrivati al traguardo con un ritardo di 3’01” nei confronti del transalpino.

In termini di posizioni, Pinot ha scalato la classifica di cinque gradini (il francese ha scavalcato lo spagnolo Mikel Landa, il tedesco Emanuel Buchmann, il sudafricano Louis Meintjes, il transalpino Romain Bardet e lo statunitense Sepp Kuss), salendo dunque al 10° posto a 6’33” dal leader Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Si tratta di un bel salto per Pinot, che però ovviamente è ancora molto distante dai primi (lo sloveno Tadej Pogacar, secondo in classifica, è a 6’16”, mentre l’australiano Jai Hindley, terzo, è a 3’57”). Questo vuol dire che di certo il francese non è rientrato in lotta per la vittoria del Tour de France o per salire sul podio, ma allo stesso tempo per lui ora non è più un’utopia poter pensare a un piazzamento finale importante.

Ovviamente chiudere tra i primi dieci sembra essere l’obiettivo più alla portata, ma se si vuole pensare in grande anche la top five non sembra più impossibile da raggiungere (la quinta posizione occupata momentaneamente dall’iberico Pello Bilbao è adesso distante “soltanto” 1’59”). Tutto però dipenderà dalle condizioni fisiche di Pinot da qui in avanti: se il francese starà bene anche nelle prossime tappe allora potrà pensare di recupera ulteriore terreno, altrimenti si dovrà accontentare di una posizione più a margine.

