Tour de France 2023, pagelle di oggi: colpaccio per Lafay, bene Ciccone e Bettiol. Pogacar super

PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Victor LAFAY, voto 10: che colpaccio per lui e per la Cofidis. Aveva già vinto una tappa al Giro d’Italia, ora arriva anche il super trionfo al Tour de France. Ieri aveva dimostrato una gamba super, oggi riesce a far di meglio: il suo scatto all’ultimo chilometro è stato strepitoso, messi nel sacco tutti i big.

Wout VAN AERT, voto 7,5: era difficile perderla, visti i tanti compagni di squadra in gruppo ed un finale perfetto per le sue caratteristiche, invece è arrivata la beffa. Vince la volata, ma viene anticipato ed è valida solo per il secondo posto. Tutta la rabbia al traguardo è più che concessa.

Tadej POGACAR, voto 8: altri secondi d’abbuono guadagnati, ben sette sul rivale diretto Jonas Vingegaard. E pensare che non doveva essere in forma in questa prima parte di Tour. Condizione eccellente per lo sloveno.

Tom PIDCOCK, voto 7: il britannico della Ineos Grenadiers ha provato ad anticipare i tempi, senza però riuscirci. Poi si è buttato nello sprint, ma contro questi mostri sacri poteva poco: quarto.

Giulio CICCONE, voto 7: ieri ha perso qualche secondo, oggi invece è stato attentissimo nelle posizioni d’avanguardia del plotone. Dodicesima piazza all’arrivo, ma una dimostrazione di condizione super.

Alberto BETTIOL, voto 7: con la sua EF Education-EasyPost in difficoltà dopo il ritiro di Carapaz, servirà andare all’attacco o trovare prove coraggiose come quella odierna del toscano, che è riuscito a resistere in salita in un gruppo ricco di scalatori puri. Lo vedremo sicuramente in fuga nelle prossime giornate.

Adam YATES, voto 6,5: pura gestione per la Maglia Gialla. Lancia Pogacar nello sprint sul GPM, poi si limita a controllare la situazione e a portare a casa un altro giorno il simbolo del primato.

Foto: Lapresse