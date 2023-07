Tour de France 2023, la tappa di domani Vitoria-Gasteiz-Saint Sebastien. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Tour de France 2023 parte dalla Spagna. Seconda delle tre tappe che si svolgono in terra iberica. dopo la prima frazione con partenza ed arrivo a Bilbao, c’è la Vitoria-Gasteiz-Saint-Sebastian di 208,9 chilometri: la giornata più lunga per il gruppo, che arriva praticamente subito, con un percorso adatto ai cacciatori di tappe.

PERCORSO

Così come a Bilbao, si prevede una giornata che arride agli uomini da classiche alla Wout van Aert e Mathieu van der Poel, anche perché condivide buona parte del percorso proprio con la Classica di San Sebastian. Il primo dei cinque GPM di giornata è il Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri) seguito quasi immediatamente dalla Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%). Un altro paio di mangia e bevi prima della Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), per poi passare sul quarta categoria della Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%). L’ultima salita di giornata è proprio lo Jaizkibel, 8,2 km al 5,3%, dove verranno dati in cima anche sei secondi di abbuono; da lì, discesa fino al traguardo.

ALTIMETRIA

ORARI

La seconda tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:15.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 2 luglio

Prima tappa: Vitoria-Gasteiz-Saint-Sebastian (208,9 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario d’arrivo: 17.20 circa

SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.00