Ciclismo, Mikel Landa: “Il Tour non è andato come volevo, ora devo trovare nuove motivazioni”

È stato un Tour de France 2023 di certo non brillante quello di Mikel Landa. Lo spagnolo della Bahrain Victourios era partito da Bilbao con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni della classifica generale, ma alla fine ha terminato le tre settimane con una deludente 19ma posizione ad addirittura un’ora e 12 minuti di distanza dal vincitore Jonas Vingegaard.

“Il Tour non è andato come volevo – ha affermato Landa ad AS Ciclismo – Non è stato facile e ho fallito un po’ tutto. La preparazione, il logoramento della prima parte della stagione… tutto questo mi ha fatto stare male. Comunque tutta la squadra è stata super e quindi sono contento di questo […].

Il nativo di Murgia ha poi parlato anche del suo futuro: “Adesso preferisco pensare a breve termine e poi decideremo come finire questa stagione”. Non è infine mancato un commento sul suo contratto che è in scadenza: “Ovviamente il futuro è qualcosa che mi preoccupa. Lo avevo messo da parte prima del Tour per concentrarmi sulla corsa. Adesso è il momento di sistemare alcune cose e le prossime settimane saranno decisive. Il Tour è stato molto difficile e adesso devo trovare nuove motivazioni“.

