Tour de France 2023, la tappa di domani Roanne – Belleville-en-Beaujolais. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Un approccio di seconda settimana più morbido per il Tour de France. Tutta l’attesa è per il weekend, con il Grand Colombier ed il Saint-Gervais Mont Blanc dove si reinfiammerà la lotta alla maglia gialla, ma prima qualche frazione dedicata anche agli altri corridori. Domani sarà il momento della Roanne-Belleville-en-Beaujolais di 169 chilometri, con i fuggitivi che potrebbero avere un’altra occasione di vittoria.

PERCORSO

Frazione parecchio mossa, con cinque GPM da affrontare. I primi due, Cote de Thizy-les-Bourgs (4,3 km al 5,6%) e Col de Ecorbans (2,1 km al 6,9%), sono situati nei primi 40 chilometri. Poi, entrando negli ultimi 70 chilometri, altre tre salite come Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) e il Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%). Quest’ultimo assegnerà anche otto secondi di abbuono, quindi non è scontato che gli uomini di classifica vogliano tenere aperta la corsa.

ALTIMETRIA

ORARI

La dodicesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 13 luglio

Dodicesima tappa: Roanne-Belleville-en-Beaujolais (168,8km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.20 circa

DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12:50