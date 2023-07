Tour de France 2023, la tappa di domani Passy–Combloux. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo la difficile tappa di ieri, ci sarà oggi il secondo giorno di riposo del Tour de France 2023 e poi si riprenderà domani giorni con la sedicesima frazione, ovvero la cronometro (l’unica di questa Grande Boucle) con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux.

La sedicesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Dopo un inizio abbastanza semplice, ogni corridore dovrà affrontare la Cote de Domancy (2,5 km al 9,4%), salita che farà sicuramente guadagnare parecchi secondi ai migliori scalatori. Si scollinerà su questa asperità a 3,5 km dall’arrivo, poi si continuerà a salire leggermente fino al traguardo. Da segnalare che i rilevamenti cronometrici saranno posti al km 7,1, al km 16,1 e al km 18,9.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 18 luglio

Sedicesima tappa: Passy – Combloux (167.2km)

Orario di partenza primo corridore: 13:05

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.35 circa

SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50

Foto: LaPresse