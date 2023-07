Tour de France 2023, la tappa di domani Mont-de-Marsan-Bordeaux. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo due tappe decisamente impegnative sui Pirenei, il Tour de France 2023 torna a riproporre un arrivo in volata in una frazione che consentirà ai corridori di rifiatare prima di un fine settimana che sarà decisamente intenso.

PERCORSO

Si parte da Mont-de-Marsan per raggiungere Bordeaux: 169.9 chilometri che saranno nei pressi della costa atlantica nell’ovest della Francia. Una frazione da 800 metri di dislivello che non presenta alcuna difficoltà nella prima parte, mentre a una quarantina di chilometri dalla conclusione ci sarà l’unico GPM della giornata, la Côte de Béguey (1,2 km al 4,4% di pendenza media). Rapida discesa verso Cambes e strada che sarà a favore verso il traguardo finale.

ALTIMETRIA

ORARI

La settima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Venerdì 7 luglio

Mont-de-Marsan-Bordeaux (169.9 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario d’arrivo: 17.07 circa

SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00