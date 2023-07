A che ora la F1 oggi su TV8: programma GP Austria 2023, streaming in chiaro

Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Oggi, domenica 2 luglio, alle ore 15.00, infatti, vedremo lo spegnimento dei semafori della gara “lunga” del fine settimana tra i monti della Stiria, dopo che ieri abbiamo già vissuto la Sprint Race con il successo di Max Verstappen.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA DI F1 DALLE 15.00

Ci attende una gara completamente diversa rispetto a quanto visto nella giornata di ieri. In primo luogo, infatti, il meteo dovrebbe ritornare verso il sereno e temperature maggiormente estive, dando modo alle Ferrari di poter sfruttare in maniera migliore gli pneumatici. La Sprint Race ha visto un dominio assoluto del portacolori della Red Bull, sarà così anche oggi?

Dalla pole position, nemmeno a dirlo, il bi-campione del mondo, inseguito da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarta posizione per Lando Norris, quindi Lewis Hamilton e le due Aston Martin. Scatterà dall’11a casella della griglia di partenza George Russell, mentre Sergio Perez sarà solamente 15°. In poche parole: si annuncia grande spettacolo tra i monti della Stiria!

Il Gran Premio d’Austria di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summe (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita della gara dalle ore 19.00. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno al Red Bull Ring.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 OGGI

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Austria

Differita gara su TV8: ore 19.00

Repliche su Sky Sport F1: ore 18.00, 20.00, 22.00

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle 19.00

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

