Tour de France 2023: la polemica Skjelmose-Jumbo su van Aert. “Alcune squadre vogliono che vada via perché rende le gare difficili”

Hanno tutti paura di Wout van Aert? Alla vigilia c’era la possibilità che il fenomeno belga lasciasse il Tour de France 2023 per assistere al parto della propria moglie. Ancora nulla di confermato, anche se si susseguono le voci nel gruppo.

Il primo ad annunciare, con una fake news, l’addio del corridore della Jumbo-Visma è stato il campione danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. È arrivata la pronta risposta dalla squadra neerlandese.

Il commento del direttore sportivo Grischa Niermann: “Credo che Skjelmose dovrebbe anche informarci su quale volo prenderà Wout, così almeno sapremo quando lasciarlo all’aeroporto. Forse alcuni corridori vogliono che Wout se ne vada perché rende le gare troppo difficili. È possibile che Wout lasci il Tour per assistere al parto della moglie, ma al momento sappiamo che resterà con noi fino a Parigi. Se dovesse andar via dopo due settimane di corsa, per noi va bene, ha sempre senso avere un corridore come Van Aert anche solo per due giorni”.

Poi anche lo stesso van Aert: “Per fortuna che uno dei direttori sportivi mi ha informato, altrimenti sarei andato a parlare con la stampa completamente impreparato sull’argomento. Ho avuto un momento difficile all’inizio della tappa e ho dovuto mollare la presa. Solo se le mie gambe smettessero di lavorare allora lascerei il Tour. Mi sento bene e quindi non vedo perché dovrei andare via”.

Foto: Lapresse