Ciclismo su pista, Europei juniores/under 23 2023: oro per Davide Stella, record del mondo per il quartetto

Prima giornata e subito grandi soddisfazioni per la Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei juniores ed under 23 in quel di Anadia (Portogallo). Arrivano tre medaglie (una d’oro) e un record del mondo.

A portare a casa il trionfo è Davide Stella: l’azzurro si impone nello scratch a livello juniores battendo il turco Ramazan Yilmaz ed il francese Pablo Laruelle.

Nella stessa disciplina al femminile argento per Vittoria Grassi. A vincere è la tedesca Magdalena Fuchs, mentre terza è la belga Laerke Expeels. Le parole dell’azzurra: “Ho corso sempre davanti per evitare rischi di cadute ed essere subito pronta a difendermi dai vari tentativi di attacco delle avversarie. Peccato per la fuga della tedesca, ma sono davvero contenta di questo secondo posto”.

Il commento del ct Salvoldi: “A prescindere dai risultati, la consapevolezza di poter correre ed essere competitivi in ogni gara ce l’avevamo e ce l’abbiamo tutt’ora. E per questo devo ringraziare i ragazzi che, assieme alle loro squadre, si sono dimostrati disponibili a lavorare intensamente tutto l’anno. Ogni risultato che è arrivato e che arriverà è merito loro“.

Il terzo alloro di giornata lo portano a casa le ragazze del team sprint: Beatrice Bertolini, Vittoria Grassi e Carola Ratti sono bronzo.

Uno dei risultati più esaltanti di giornata lo porta a casa il quartetto di inseguimento a squadre maschile: Matteo Fiorin, Renato Favero, Luca Giaimi e Juan David Sierra timbrano un super 3:58.466 nelle qualificazioni che è il nuovo record del mondo di specialità.

Foto: Federciclismo