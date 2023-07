Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Temevo potesse andare peggio, prossime due tappe più adatte a me”

Il danese Jonas Vingegaard resta in maglia gialla anche dopo la tredicesima tappa del Tour de France 2023, ma anche oggi ha fatto meglio Tadej Pogacar. Lo sloveno ha infatti chiuso la prova con arrivo sul Grand Colombier al terzo posto davanti all’ancora leader della classifica generale (quarto al traguardo) e ha guadagnato 8” sul rivale grazie ai 4” di buco e i 4” di abbuono. Ora a Vingegaard restano dunque soltanto 9” di vantaggio rispetto a Pogacar.

“Se devo essere sincero temevo che oggi potesse andare ancora peggio – ha affermato Vingegaard dopo l’arrivo odierno -. Dunque sono contento per come è finita e sono felice per come ha lavorato la squadra durante la giornata”.

Il danese ha poi parlato delle prossime due frazioni: “Non vedo l’ora di affrontare le tappe di questo fine settimana. Sulla carta possono essere più adatte alle mie caratteristiche visto che, a differenza di oggi, sono frazioni con tante salite. In teoria dunque dovrei fare meglio lì rispetto alla frazione odierna”.

Foto: LaPresse