Tour de France 2023, Jai Hindley: “Mi sono gestito bene, non mi concentro su un obiettivo specifico”

Jai Hindley è riuscito a consolidare la sua posizione sul podio al Tour de France 2023. L’australiano si è gestito al meglio sull’ascesa del Puy de Dome, non riuscendo a mantenere il passo di Pogacar e Vingegaard, ma non andando fuori giri e perdendo solo pochi secondi nei confronti di Adam e Simon Yates, Tom Pidcock e Carlos Rodriguez.

Queste le parole del corridore della Bora-Hansgrohe: “Fino a qualche anno fa avrei provato a restare con il primo gruppo il più a lungo possibile e poi andare completamente fuori giri. Non è stata una buona giornata, gli ultimi quattro chilometri sono stati lunghi. Ho cercato di tenere il passo come meglio potevo e limitare i danni. Non è mai l’ideale perdere terreno, ma non credo sia stata una cattiva tappa“.

“Cerco di non concentrarmi troppo sul risultato finale. Cerco solo di fare del mio meglio ogni giorno e cogliere le opportunità quando si presentano. Ancora il Tour è lungo. Ci sono due corridori che hanno dimostrato di essere una categoria sopra gli altri, ma la corsa non è ancora finita, possono succedere tante cose. Ci sono ancora molti corridori tra i primi dieci ancora in competizione, non sto escludendo nessuno. Adam Yates ha un bell’aspetto, anche Carlos Rodríguez sta andando molto forte, anche Tom Pidcock è ancora lì e oggi è andato alla grande“.

Foto: Lapresse