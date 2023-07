Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Giornata positiva, la cronometro potrà essere decisiva”

Altra tappa, altra battaglia tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar sulle strade del Tour de France 2023. I due chiudono la seconda settimana con soli 10 secondi a dividerli in classifica generale, con il danese in grado di mantenere la Maglia Gialla seguendo come un’ombra il suo rivale nel finale odierno sulle pendici del Monte Bianco.

Vingegaard ha parlato dopo la tappa direttamente ai canali del Tour de France: “Oggi è stata un’altra battaglia tra me e Tadej, ogni giorno si fa sempre più bella ed interessante per gli spettatori. Oggi possiamo essere felici di come è finita, sia a livello individuale che di squadra”.

La giornata non era infatti iniziata nel migliore dei modi per la Jumbo-Visma: “I miei compagni sono caduti e fortunatamente credo stiano bene. Spero che tutti quelli coinvolti nella caduta stiano bene. Non so esattamente cosa sia successo ma alla fine l’importante è che si siano rialzati tutti”.

“Oggi è stata una giornata più sotto controllo del solito e credo che la cronometro di martedì sarà uno dei giorni decisivi – ha aggiunto poi il vincitore dello scorso anno prima di lanciare un piccolo appello – gli spettatori sono straordinari a bordo strada, ma sarebbe meglio che non entrino in strada e colpiscano i corridori. State lì e guardate la corsa, divertitevi senza fare cose stupide, come versarsi della birra addosso”.

Foto: LaPresse