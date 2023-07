Tour de France 2023, Jai Hindley: “Ho accusato problemi muscolari per tutta la giornata dopo la caduta”

Brutta giornata per Jai Hindley e le sue ambizioni di podio. L’australiano della Bora-Hansgrohe non ha avuto la gamba dei giorni migliori sul Col de Joux Plane, perdendo contatto da Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar arrivando sesto a 1’46” dal vincitore di oggi Carlos Rodriguez; addirittura con questa prestazione l’iberico ha scalzato il vincitore del Giro d’Italia 2022 dal podio virtuale per un solo secondo.

Frazione odierna che però oggi è stata condizionata pesantemente dalla caduta dei primi chilometri che ha messo fuori gioco Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) e Antonio Pedrero (Movistar). Anche Hindley è stato coinvolto nel capitombolo generale, apparentemente senza conseguenze, ma nelle sue dichiarazioni alle pagine ufficiali della Bora-Hansgrohe ha lasciato trasparire qualche problema.

“Dopo la caduta ho sentito dolore per tutta la giornata – ha affermato il capitano della Bora-Hansgrohe – Non penso sia qualcosa di troppo serio, ma credo si tratti di qualcosa di muscolare. Ho sofferto molto, soprattutto quando dovevo alzarmi sui pedali“.

Nonostante abbia perso completamente tutto il vantaggio che aveva accumulato su Rodriguez nei giorni precedenti, Jai Hindley non si lascia abbattere: “Ovviamente quella di oggi non è stata la giornata ideale, ma sono le corse in bicicletta. Date le circostanze, penso di essere andato discretamente e sono abbastanza contento di come sia andata. Ora dobbiamo vendere come recupererò in vista di domani“.

Foto: LaPresse