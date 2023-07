Tour de France 2023, Giulio Ciccone protagonista. Caccia alla maglia a pois, ma la Jumbo-Visma non ha dato spazio

Il Tour de France 2023 entra nel vivo in ogni sua parte: tiene banco la grande sfida per la classifica generale tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con il danese che ha guadagnato sul Col de Joux Plane un secondo sul diretto rivale, passando davanti al GPM e prendendo l’abbuono.

Interessante si sta facendo anche la situazione per quanto concerne la maglia a pois del miglior scalatore: Giulio Ciccone ha dichiarato all’inizio della Grande Boucle che sarebbe un sogno vestirla a Parigi. Il corridore abruzzese è uscito definitivamente dalla classifica generale per avere maggiore libertà ed entrare in fughe bidone e cercare di perseguire questo obiettivo.

Oggi lo scalatore della Lidl-Trek si è reso protagonista di un bellissimo attacco da lontano che gli ha permesso di guadagnare ben 20 punti nella speciale classifica dei gran premi della montagna: il corridore italiano è passato per primo sul Col de Cou e sul Col de Feu, entrambi di prima categoria.

In questo momento la maglia a pois la veste Jonas Vingegaard con 54 punti, mentre Ciccone è a 42, in piena corsa. Domani sono in programma altri cinque GPM di cui tre di prima categoria: oggi la Jumbo-Visma non ha lasciato particolare spazio perché in fuga c’erano corridori considerati potenziali minacce per la generale come Guillaume Martin, Mikel Landa e Daniel Martinez, o la squadra olandese vuole essere “cannibale” controllando anche la classifica della maglia a pois. In ogni caso Ciccone ci deve credere, perché l’obiettivo è alla portata.

