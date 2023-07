Tour de France 2023, pagelle di oggi: colpaccio di Carlos Rodriguez, Vingegaard e Pogacar alla pari

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Carlos Rodriguez, voto 10: sfrutta l’occasione della vita, guadagna in discesa e va a prendersi la vittoria più bella della carriera. Spettacolare l’iberico della Ineos Grenadiers che perde contatto, torna sotto con la fase di studio dei due padroni della classifica e poi si lancia in discesa, sorprendendo tutti. Il podio in classifica è vicinissimo.

Jonas Vingegaard, voto 8,5: il primo pensiero era quello di attaccare, visto il ritmo dettato dalla Jumbo-Visma. Accortosi che Pogacar ne aveva di più però si è limitato a difendere e lo ha fatto alla grande, guadagnando addirittura un secondo. La Maglia Gialla è ancora salda sulle spalle del danese.

Tadej Pogacar, voto 8: al termine di una tappa così tra i due big non c’è nessuno sconfitto, ma lo sloveno ha perso un secondo in classifica generale. Conterà zero ai fini del risultato finale, però può colpire a livello morale. Prova in tutti i modi a staccare Vingegaard, ma oggi non ne ha e chiude con il danese.

Adam Yates, voto 7,5: perfetto nel lavoro per Pogacar, può togliersi una soddisfazione anche a livello personale, visto che al momento si trova saldamente nella top-5 in classifica generale.

Jai Hindley, voto 7: soffre tantissimo, si stacca a 5 chilometri dalla vetta del GPM finale, ma riesce a resistere con orgoglio e conserva il terzo posto in graduatoria. Con un Rodriguez così però dovrà fare tanta fatica.

Felix Gall, voto 7,5: la sorpresa odierna. In mezzo ad un gruppo di fenomeni spicca l’austriaco dell’AG2R Citroen che termina la frazione settimo e centra la top-10 in classifica generale.

Giulio Ciccone, voto 7: purtroppo ha scelto la giornata sbagliata per andare all’attacco. Con una Jumbo-Visma così c’era ben poco da fare per l’azzurro che in tutti i modi andava a caccia di punti per la Maglia a Pois.

Tom Pidcock, voto 5: una caduta all’inizio che lo ha sicuramente condizionato, poi crolla, forse troppo presto, uscendo definitivamente dalla classifica generale. Rimandato.

Foto: Lapresse