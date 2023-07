Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio mercoledì 12 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il Tour de France 2023 è ripartito fortissimo dopo il giorno di riposo: la Grande Boucle ha offerto grande spettacolo nella decima tappa vinta da Pello Bilbao, con una prima parte affrontata ad altissime velocità dal gruppo. Oggi torna ad esserci una chance per i velocisti nella tappa da Clermont-Ferrand a Moulins: 179.8 chilometri.

La prima parte del percorso presenterà qualche insidia tra cui la Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%) e la Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%). Una volta superata questa seconda asperità, si proseguirà per alcuni chilometri in salita, prima di affrontare un tratto in gran parte pianeggiante che condurrà i corridori fino ai piedi della Côte de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%). Si scollinerà a una sessantina di chilometri dall’arrivo e non ci saranno particolari difficoltà verso il traguardo.

L’undicesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12.50.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Mercoledì 12 luglio

Undicesima tappa: Clermont-Ferrand – Moulins (179.8 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.20 circa

Foto: Lapresse