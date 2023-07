Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio martedì 4 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il Tour de France 2023 è oramai addentrato nel territorio transalpino. Arriva un’altra possibilità per i velocisti in gruppo con la Dax-Nogaro di 181,8 chilometri, con gli uomini di classifica che potranno tirare un po’ il fiato in vista delle prossime giornate più impegnative.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.55

Quella odierna è una frazione che non promette scintille. Percorso quasi interamente piatto, con il traguardo volante a Notre-Dame Des Cyclistes (km 93,6) ed un unico GPM, la Cote de Demu (2 km al 3,5%, quarta categoria), situato a poco più di 27 chilometri dal traguardo. Una montagna non difficile da scalare e con tutto lo spazio per gli sprinter meno avvezzi alle salite per poter tornare in gruppo e giocarsi il successo.

La quarta tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:55.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 4 luglio

Quarta tappa Dax-Nogaro (181,8 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario d’arrivo: 17.15 circa

QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55

Foto: LaPresse