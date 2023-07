Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio sabato 22 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Si svolgerà oggi, sabato 22 luglio, la penultima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Quella odierna sarà l’ultima occasione per fare la differenza in chiave classifica generale, anche se ovviamente per la maglia gialla sembra ormai tutto deciso visto che il leader Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) ha attualmente 7’35” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (secondo in classifica), e, a meno di clamorose sorprese, resterà saldamente al comando anche dopo questa tappa.

Quest’oggi si partirà da Belfort alle ore 13:30 e si arriverà, dopo 133,5 chilometri ricchi di insidie, sul traguardo di Le Markstein. In tutto saranno sei le salite ufficiali che i corridori dovranno affrontare (due di prima categoria, tre di seconda e una di terza). Si scollinerà sull’ultima ascesa, ovvero il Col du Platzerwasel (7.1 km all’8.3% di pendenza media) a 8,2 km all’arrivo e poi ci saranno altri saliscendi fino ad arrivare agli ultimi metri in leggera salita.

La ventesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 13:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:15.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 22 luglio

Ventesima tappa: Belfort – Le Markstein (133.5 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario d’arrivo: 16.55 circa

VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15

Foto: LaPresse