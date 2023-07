Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Sfida tra stelle per la prima Maglia Gialla

La grande attesa è finalmente terminata. Oggi, sabato 1°agosto, inizia da Bilbao il Tour de France 2023. La corsa più prestigiosa dell’intero calendario del ciclismo su strada prende il via per un viaggio di tre settimane che porterà il gruppo fino a Parigi. Nella tappa odierna un percorso molto interessante assegnerà la prima Maglia Gialla.

Partenza e arrivo a Bilbao dopo una frazione di 182 km. Un finale da classica, con tre muri molto impegnativi negli ultimi 40 km. A decidere la corsa potrebbe essere il muro di Pike, una rampa di soli 2 km, ma con pendenze in doppia cifra e punte vicine al 20%. Potrebbe addirittura esserci spazio per i primi distacchi tra gli uomini di classifica.

Il favorito potrebbe essere infatti Tadej Pogacar. Nonostante il problema al polso sia ancora un’incognita, il breve strappo finale potrebbe non creargli problemi ed essere anzi il territorio perfetto per le sue caratteristiche. Se ci fosse battaglia tra gli scalatori, magari anche dalle precedenti salite, l’unico rivale sarà probabilmente Jonas Vingegaard.

Un finale con questi muri potrebbe anche favorire corridori da “classiche del Nord” come Mathieu van der Poel e Wout van Aert, ma anche corridori esplosivi come Tom Pidcock e Julian Alaphilippe. Attenzione anche a Mattias Skjelmose e Giulio Ciccone per la Trek. così come Michael Woods, Benoit Cosnefroy, Simon Yates e Pello Bilbao.

BORSINO DEI FAVORITI PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Tom Pidcock, Julian Alaphilippe

** Mattias Skjelmose, Simon Yates, Benoit Cosnefroy, Pello Bilbao

* Giulio Ciccone, Adam Yates, Tobias Johannessen, Michael Woods, Richard Carapaz

Foto: LaPresse