Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Tutti contro Jasper Philipsen

Dopo due spettacolari tappe di montagna nei Pirenei, il Tour de France vive oggi una giornata “tranquilla” in cui gli sprinter avranno una nuova occasione per brillare. 169.9 km da Mont-de-Marsan a Bordeaux, in cui gli ostacoli saranno ridotti al minimo ed in cui un arrivo in volata di gruppo sembra quasi inevitabile.

Tutti gli occhi saranno dunque puntati ancora su Jasper Philipsen, che andrà dunque a caccia di un clamoroso tris nelle prime sette tappe. Il belga è stato finora lo sprinter più forte ed ha potuto contare sull’aiuto di un fenomenale Mathieu van der Poel che (usando anche modi poco consoni), gli ha spianato la strada verso i due successi di tappa.

Sulla carta il rivale principale per lo sprinter del team Alpecin sarebbe il Campione d’Europa Fabio Jakobsen, specialmente in un arrivo del genere, piazzato al termine di un lunghissimo rettilineo sul “lungofiume” di Bordeaux. Le condizioni del neerlandese sono ancora in dubbio dopo la caduta a Nogaro e dunque si candida come principale sfidante Caleb Ewan, nonostante il ritiro del suo teorico ultimo uomo, Jacopo Guarnieri.

Un secondo ed un terzo posto tanto per l’australiano quanto per il tedesco Phil Bauhaus, che avrà oggi l’occasione per centrare la prima vittoria un Grande Giro. A proposito di occasioni, Mark Cavendish affronterà una nuova volata per cercare la 35a vittoria al Tour, quella che gli permetterebbe di diventare il leader all-time in questa speciale classifica.

Vorrà provare a rifarsi Dylan Groenewegen, per ora poco brillante nelle volate in questo Tour. Attenzione anche a Mads Pedersen, Sam Welsford e Jordi Meeus, ammesso che per la BORA non faccia la volata Danny van Poppel. Wout van Aert potrebbe pagare le fatiche degli ultimi due giorni, mentre si lanceranno certamente nella mischia anche Bryan Coquard, Alexander Kristoff, Biniam Girmay e Peter Sagan.

***** Jasper Philipsen

**** Caleb Ewan, Fabio Jakobsen

*** Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen

** Wout van Aert, Mads Pedersen, Sam Welsford, Bryan Coquard

* Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Danny van Poppel, Peter Sagan, Jordi Meeus

Foto: LaPresse