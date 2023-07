Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Pogacar ci prova, ma occhio alla fuga

Quinta tappa del Tour de France 2023 ed è già tempo di salite e di montagne. Nei 162.7 km da Pau a Laruns i corridori affronteranno la lunghissima salita del Col du Soudet (15 km al 7%, GPM di massima categoria), poi il Col d’Ichére, poco più di uno strappo, ed il durissimo Col de Marie Blanque (7.7 km all’8.6%), salita che assegnerà secondi di abbuono e che terminerà a soli 18 km dal traguardo.

Insomma, una tappa di montagna a tutti gli effetti che offrirà certamente una vera battaglia tra gli uomini di classifica. Il grande favorito per la frazione è dunque Tadej Pogacar, apparso in forma e col desiderio di attaccare sin dalla prima settimana. In caso di testa a testa con Jonas Vingegaard, lo sloveno dovrà sfruttare al meglio gli ultimi km di falsopiano, a lui favorevoli.

Tra gli scalatori più brillanti sin qui e che quindi potranno essere della partita domani ci sono Jai Hindley, Mattias Skjelmose ma anche David Gaudu e Pello Bilbao. Chance interessanti anche per Giulio Ciccone, che ha mostrato segnali positivi nelle prime due tappe.

Se gli uomini di classifica, ed in particolare Pogacar, non dovessero mostrare interesse per la tappa ed i secondi di abbuono, la tappa di oggi potrebbe fare al caso di una fuga. Tanti gli uomini pericolosi con attacchi da lontano, a partire da Felix Gall e Tobias Johannessen, ma tenendo in considerazione anche la maglia a pois Neilson Powless, e magari anche Jack Haig, Esteban Chaves e Ruben Guerreiro.

BORSINO FAVORITI QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard

*** Mattias Skjelmose, Jai Hindley, Giulio Ciccone

** David Gaudu, Felix Gall, Pello Bilbao, Esteban Chaves

* Neilson Powless, Tobias Johannessen, Jack Haig, Ruben Guerreiro, Romain Bardet

