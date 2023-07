Perché Van der Poel è stato multato e declassato al Tour de France: cosa è successo

Pur non modificando il podio ed in generale le prime posizioni dell’ordine d’arrivo, la giuria ha comunque preso dei provvedimenti al termine della quarta tappa del Tour de France 2023. Il caotico finale di ieri sul circuito di Nogaro aveva visto infatti alcune cadute e tanti contatti al limite negli ultimi chilometri in vista della volata di gruppo vinta poi da Jasper Philipsen.

Grazie al VAR, le fasi finali della corsa sono state esaminate nel dettaglio ed i giudici della Grande Boucle hanno deciso di sanzionare nello specifico Mathieu Van der Poel e Phil Bauhaus. Il fuoriclasse olandese della Alpecin-Deceuninck, decisivo per il successo del compagno di squadra, è stato declassato dal 16° all’ultimo posto del gruppo per un cambio di traiettoria pericoloso e per aver dato una gomitata ad un avversario.

VDP ha rimediato inoltre una multa di 500 franchi svizzeri ed un -13 nella classifica a punti del Tour. Terza piazza confermata invece per lo sprinter tedesco della Bahrain Victorious, penalizzato però di 50 punti nella corsa alla maglia verde e di 30 secondi nella classifica generale (oltre ad una multa di 500 franchi svizzeri) per una ostruzione volontaria a 1,8 km dalla conclusione che avrebbe provocato di fatto la caduta di Jakobsen e Guarnieri.

Foto: Lapresse