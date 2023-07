Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Fuga da lontano o Vingegaard cannibale?

Il Tour de France 2023 volge ormai al termine. Sulle strade dell’Alsazia andrà in scena la tappa numero venti, la penultima frazione di una corsa che domenica si chiuderà nella capitale Parigi. Prima di pensare ai Campi Elisi c’è però un’ultima tappa di montagna nei Vosgi, con tantissime salite che regaleranno grande spettacolo.

Ben 6 le salite sparse sui 133 km da Belfort a Le Markstein, tutte piuttosto brevi ma con pendenze sempre sostenute. Dopo una prima parte di continui su e giù la corsa verrà probabilmente decisa sulle ultime due ascese: prima il Petit Ballon con i suoi 9.3 km all’8.1% e poi Col du Platzerwasel che con i suoi 7.1 km all’8.4% sarà l’ultimo vero ostacolo di questa edizione.

Il pronostico sul vincitore di tappa sembra poter girare intorno alle scelte di Jonas Vingegaard e della Jumbo-Visma: se il danese volesse provare a vincere la tappa, lasciando poco spazio alla fuga e agli attaccanti, sarebbe veramente difficile trovare un avversario per lui. Allo stesso modo potrebbe anche approfittare del lavoro di altre squadre, magari interessate alla lotta per il podio.

A proposito di podio, il Team UAE Emirates ha due corridori nei primi tre al momento, con un Tadej Pogacar che avrà sicuramente voglia di riscatto ed un Adam Yates che può anche anticipare gli attacchi in una frazione dal percorso che sembra essere molto adatto a lui. Il principale rivale per il podio e forse anche per la tappa sarà Carlos Rodriguez, ma occhio anche a Simon Yates, Pello Bilbao e David Gaudu.

Dato il percorso, le energie in gioco ed i verdetti quasi tutti scritti (ad eccezione per la classifica GPM che potrebbe vedere grande lotta tra Ciccone e Gall), potrebbe nascere una nuova giornata da fuga. In questo caso i candidati sarebbero moltissimi, a partire da Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Tobias Johannessen, Georg Zimmerman e Warren Barguil. Attenzione anche a chi ha già vinto come Wout Poels, Michael Woods, Ion Izagirre e lo stesso Felix Gall, che potrebbe puntare ad un’altra tappa tralasciano la maglia a pois.

BORSINO FAVORITI SEDICESIMA TAPPA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

***** Jonas Vingegaard

**** Tadej Pogacar, Adam Yates

*** Simon Yates, Pello Bilbao, Carlos Rodriguez

** Thibaut Pinot, Felix Gall, David Gaudu, Warren Barguil

* Georg Zimmerman, Wout Poels, Michael Woods, Ion Izagirre, Guillaume Martin, Tobias Johannessen

Foto: LaPresse