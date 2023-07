Tour de France 2023, il borsino dei favoriti: Vingegaard-Pogacar alla pari, che Rodriguez!

Secondo giorno di riposo, quindici tappe andate, ancora tantissima incertezza sia per quanto riguarda la battaglia per la Maglia Gialla che per quella per il podio al Tour de France 2023. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti alla vigilia della terza settimana.

CHI SALE

Jonas Vingegaard: non è riuscito mai a staccare Pogacar, ma è sempre rimasto lì, perdendo poco o nulla e conservando al meglio la sua Maglia Gialla. Il danese arriva alla terza settimana con il morale molto alto ed è pronto a combattere per confermare il titolo.

Tadej Pogacar: ci sta provando in tutti i modi. L’avversario è di quelli durissimi da scalfire, ma lo sloveno con i suoi attacchi sta dando spettacolo e continuerà ovviamente a scattare anche nella terza settimana per tornare in vetta al Tour.

Carlos Rodriguez: la vera sorpresa di questo Tour. Nessuno si aspettava l’iberico della Ineos Grenadiers a questi livelli. Vince una tappa e si assesta in terza posizione in classifica generale, sognando il podio di Parigi.

Adam Yates: da gregario a uomo di classifica, doppio ruolo per il britannico della UAE Emirates che sta aiutando al meglio Pogacar ma si ritaglia i suoi spazi, trovandosi quarto e pronto a sfruttare qualunque momento di crisi di Rodriguez.

CHI SCENDE

Jai Hindley: prima settimana eccezionale, nella quale ha vestito la Maglia Gialla e si è portato a casa un successo di tappa, seconda in calo. Il podio è sfuggito di mano, almeno virtualmente: non sembra in grado di poterci risalire, ma le cose possono cambiare da un momento all’altro alla Grande Boucle.

Tom Pidcock: rimandato per quest’occasione. Tredici giorni super, a livelli stellari per il britannico, che addirittura insidiava la top-5, poi il crollo nelle ultime due frazioni. Lo aspettiamo i prossimi anni per lottare per la classifica.

Simon Yates: a differenza del gemello, lui è in calo e continua a perdere minuti e posizioni in graduatoria. La top-5 è ormai andata, potrebbe puntare ad un successo di tappa nella terza settimana.

Foto: Lapresse