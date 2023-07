VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Poels corona la fuga, pari e patta tra Vingegaard e Pogacar

La seconda tappa alpina con arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc premia Wout Poels: il corridore olandese della Bahrain-Victorious corona la fuga e beffa i tantissimi compagni di avventura in questa quindicesima frazione, staccando Wout Van Aert sulla salita finale e vince per la prima volta in carriera al Tour de France.

Ancora tanto attendismo invece per quanto riguarda Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due si sono scrutati, studiati per tutto il corso della salita, ma nessuno ha fatto una mossa prima degli ultimi metri della salita. Il danese è apparso più pronto e reattivo nel reagire ai tentativi del suo rivale diretto. Il distacco al termine della seconda settimana rimane di dieci secondi e il danese resta in maglia gialla.

Tappa che ha visto anche un Giulio Ciccone piuttosto brillante: l’abruzzese è andato in fuga e si è preso di forza la maglia a pois, eguagliando i 58 punti di Neilson Powless grazie ai 16 punti raccolti nella tappa di oggi. La classifica di miglior grimpeur sta diventando un obiettivo concreto per l’italiano della Lidl-Trek.

VIDEO HIGHLIGHTS QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

L’ULTIMO CHILOMETRO DELLA QUINDICESIMA TAPPA

The battle for GC held its promises, but it was a day to remember for @woutpoels. Relive the final km ⤵️ La bataille pour le classement général a tenu ses promesses, mais ce fut une journée mémorable pour @woutpoels. Le dernier km ⤵️#TDF2023 | @Continental_fr pic.twitter.com/XUqHz8n4Ro — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2023

Foto: Lapresse