Tour de France 2023, Giulio Ciccone: “Oggi sarà battaglia fin da subito, potrebbe essere la giornata più bella della mia vita”

L’attesa sta per finire: quest’oggi sarà quasi sicuramente la giornata decisiva per decretare chi vincerà la classifica degli scalatori al Tour de France 2023. In lizza per la conquista definitiva della maglia a pois ci sono tre contendenti (quattro se si considera Neilson Powless, che è però distantissimo), tra cui l’italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), che è attualmente al comando della graduatoria con 6 punti di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (AG2R Citroën Team) e 7 sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), i suoi due più grandi rivali.

Per Ciccone sarà fondamentale fare bene fin da subito, in una tappa, la 20ma della Grande Boucle, che metterà in palio addirittura 32 punti, distribuiti in due GPM di prima categoria (entrambi posti nell’ultima parte di tappa), tre di seconda e uno di terza.

“Domani è il D – Day. Sarà battaglia fin dalla partenza – ha affermato Giulio dopo l’arrivo di ieri (fonte: Spaziociclismo) -. Potrebbe essere la miglior giornata della mia vita, ma anche la peggiore. Ci sono tante salite. Sarà dura. Cominciamo in pianura e poi dovrò andare forte in salita. Il piano è chiaro per tutti, fin dalla prima ascesa. Ho bisogno di prendere più punti possibile“.

Foto: LaPresse