Tour de France 2023, Fabio Jakobsen si ritira prima del via della 12ª tappa

Finisce prima del via della 12ª tappa l’avventura di Fabio Jakobsen in questo Tour de France 2023. L’alfiere della Soudal Quick-Step ha alzato bandiera bianca per le conseguenze della caduta nella frazione numero quattro della Grande Boucle. Nel caso specifico, l’olandese era finito a terra ad alta velocità a un chilometro e 700 metri dal traguardo, nella stage tra Dax e Nogaro, travolgendo anche Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny), ritiratosi anch’egli dalla corsa francese.

In una dichiarazione rilasciata da Soudal Quick-Step, Jakobsen si è espresso in questi termini: “A causa del mio incidente nella quarta tappa e, dopo aver discusso con il team, abbiamo deciso di interrompere la mia avventura in questo Tour de France. Non sono nelle condizioni di arrivare a Parigi, perché non mi sono ripreso dopo la caduta. Sono molto triste di lasciare la Grande Boucle, perché avevo grandi obiettivi e volevo essere al top per la squadra. Ora mi prenderò un po’ di tempo per recuperare e schiarirmi le idee. Spero di tornare al meglio nel corso della stagione“.

Jakobsen era giunto in questo Tour con la voglia di bissare la vittoria di tappa dell’anno scorso, ma si è trovato al cospetto di un grande Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck), che finora si è imposto in quattro stage nell’edizione 2023.

Foto: Lapresse