Tour de France 2023, Carlos Rodriguez: “Abbiamo guadagnato su tutti gli avversari, Vingegaard e Pogacar avevano più motore”

Carlos Rodriguez si consolida dopo il successo di tappa di ieri: lo spagnolo, eccetto su Adam Yates, ha guadagnato su tutti gli altri rivali per il podio, al termine di un’altra frazione nella quale ha dimostrato di essere il principale riferimento tra gli scalatori in questo Tour de France eccettuati Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

L’iberico della INEOS Grenadiers è apparso molto soddisfatto dopo l’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc: “È stato molto difficile. Alla fine ho cercato di tenere il mio ritmo, perché Vingegaard e Pogacar hanno più motore di me. Almeno oggi non ho avuto le gambe per seguirli: ho dato tutto quello che avevo. Ho perso un po’ di tempo su Adam (Yates), ma abbiamo guadagnato tempo sugli altri avversari.

“Dobbiamo essere contenti per com’è andata questa tappa. La tappa di Courchevel potrebbe essere la svolta per la classifica generale di questo Tour. Adesso è il momento di recuperare il giorno di riposo e raccogliere le forze per quello che resta”.

“Avevo buone gambe, ma non quanto gli altri tre. Felice delle sensazioni e di non aver fallito dopo la tappa di ieri. Il rivale per il podio? Non lo sappiamo, continuerò a lottare duramente e cercherò di rimanere davanti agli altri, che si tratti di Yates, Hindley o chiunque altro”.

