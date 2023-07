Tour de France 2023, Wout Poels: “Ho sempre sognato di vincere una tappa. Significato speciale per Mader”

Il Wout che non ti aspetti. In fuga c’è van Aert, ma a vincere la quindicesima tappa del Tour de France 2023 in cima a Saint-Gervais Mont-Blanc è un mostruoso Poels. Il corridore della Bahrain-Victorious ha distrutto la resistenza di tutti i rivali all’attacco e si è andato a prendere un successo strepitoso, il primo in un grande giro.

Le sue parole all’arrivo: “Adoro davvero questo momento. Ho sempre sognato di vincere una tappa al Tour de France”. Poi ovviamente il pensiero va a Mader: “Ovviamente, con Gino, ha un significato speciale. Significa molto vincere una tappa al Tour. Mi rende super felice”.

Aggiunge: “Ho iniziato a crederci solo negli ultimi chilometri. Sono dovuto andare a tutto gas. È stato fantastico, incredibile. Gino mi stava aiutando oggi”.

In chiusura pensando anche al passato: “Pensavo di aver fatto l’approccio perfetto al Tour. Ho saltato il Delfinato ma ho fatto abbastanza bene al Giro di Slovenia e la squadra mi ha portato al Tour. Credevano che potessi esibirmi nella terza settimana… ed eccomi qui. Mi sono davvero divertito con il Team Sky. È stata un’esperienza incredibile, ma non ho mai potuto lottare per la vittoria di tappa. Potrei farlo oggi e sono molto felice”.

Foto: Lapresse