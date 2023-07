Tour de France 2023, Giulio Ciccone: “Oggi non ero al massimo, ci riproverò nell’ultima settimana”

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 è quella che ha visto Giulio Ciccone salire in testa alla classifica dei GPM. L’abruzzese oggi ancora in fuga, è riuscito ad afferrare i punti necessari per pareggiare il totale di Neilson Powless, guadagnando così il diritto a vestire la Maglia a Pois per aver vinto più GPM di 1a categoria rispetto allo statunitense.

Alla fine della tappa Ciccone ha lasciato le sue impressioni ai microfoni di Eurosport: “La giornata è stata brutale. Non mi sentivo al mio miglior livello e quindi ho fatto il massimo per prendere quanti più punti possibili. L’opportunità era buona e l’ho presa, ora proveremo a goderci il giorno di riposo”

Poi sui prossimi obiettivi nella corsa: “Nell’ultima settimana ci saranno ancora occasioni sia per me che per me Mattias Skjelmose di vincere una tappa, siamo in buona condizione e ci proveremo. Io stavo tirando per cercare gli ultimi punti a disposizione e quando sono partiti Van Aert e Poels non sono riuscito a seguirli”.

Foto: LaPresse