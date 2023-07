Tour de France 2023, Adam Yates: “Pogacar oggi stava bene, ogni secondo conta nelle tre settimane”

Un’altra tappa soddisfacente per la UAE Team Emirates al Tour de France 2023 dopo quella di Cauterets-Cambasque sui Pirenei. Anche il Puy de Dome ha dato dei buoni responsi per la squadra degli Emirati, con Tadej Pogacar che ha recuperato otto secondi nei confronti di Jonas Vingegaard accorciando ulteriormente in classifica generale e Adam Yates che rimane al quinto posto.

Queste le parole proprio di Yates ai microfoni di Eurosport, evidentemente affaticato dopo una giornata probante: “Ogni secondo conta in una gara di tre settimane. Tadej oggi si sentiva bene, era più in palla di Vingegaard e poteva guadagnare qualche secondo“.

“La salita era così calda e ripida. Da quella parte non c’era quasi vento per prendere fiato. E’ stata parecchio dura. Comunque, abbiamo fatto bene complessivamente come squadra. Guarderemo la situazione giorno per giorno: un giorno abbiamo perso un po’ di tempo, ma ci siamo ripresi bene. Gestiremo le nostre energie con sapienza, sono lunghe tre settimane. Il giorno di riposo ora ci servirà“.

Foto: Lapresse