Tour de France 2023, Adam Yates: “L’allungo nel finale non era pianificato, siamo in una buona posizione”

Tra i grandi protagonisti della tappa odierna del Tour de France c’è senza dubbio Adam Yates. Il britannico ha chiuso alla grande una settimana che l’ha visto fare da ultimo uomo per Tadej Pogacar ed al contempo riavvicinarsi al podio. Nel finale oggi anche un allungo per provare a stanare Jonas Vingegaard, che ha però risposto con grande freddezza.

Il britannico ha parlato a fine tappa ai microfoni di Eurosport: “Ad un certo punto mi è stato detto che ero da solo sulla salita e allora ho continuato a spingere, poteva essere anche un’opportunità per me. Sono comunque piuttosto vicino in classifica e la Jumbo deve inseguirmi. Poi hanno accelerato e mi hanno ripreso e sono arrivati insieme. In ogni caso abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”.

Poi sulle sue possibili ambizioni da podio: “Sinceramente non avevo idea di dove fossero gli altri uomini di classifica, ho solo continuato a spingere al massimo. Io sono contento della mia condizione e di come sta andando la corsa, siamo in una buona posizione per l’ultima settimana”.

Foto: LaPresse