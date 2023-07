Tour de France 2023, Adam Yates: “Domani difficile mantenere la Maglia Gialla”

Giornata per velocisti al Tour de France 2023, in attesa delle montagne che arriveranno sin da domani. Nessun problema dunque per Adam Yates nel mantenere la Maglia Gialla. Chissà che già domani il britannico non si metta al servizio del capitano Pogacar e che perda di conseguenza il simbolo del primato.

Queste le parole di Yates raccolte dall’organizzazione del Tour: “Oggi è stato un giorno piuttosto semplice, eccetto il finale. Nessuno sembrava volere sprecare energie ed andare in fuga. Agli sprinter bastava rimanere in gruppo ed evitare pericoli, anche se nel finale le cadute non sono mancate”.

“Domani vedremo come andrà – ha continuato – credo che potrebbe presentarsi la prima opportunità per la fuga e questo porterà un po’ di caos all’inizio. Inoltre ci saranno gli abbuoni nella salita finale, il che potrebbe accendere la corsa”.

Sulle sue possibilità di mantenere la Maglia: “Credo che per me sarà difficile. Però avendo Tadej Pogacar in squadra, abbiamo ottime possibilità di tenerla nella squadra. Vedremo”.

Foto: LaPresse