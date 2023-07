Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Mondiali: confermato il sestetto dei Giochi Europei nell’olimpico

A tre settimane dall’inizio dell’evento più importante dell’anno, la FITArco ha già diramato le convocazioni per i Campionati Mondiali di tiro con l’arco 2023 che si terranno a Berlino da martedì 1 a domenica 6 agosto. Poche sorprese tra le fila della Nazionale italiana, che conferma di fatto nell’olimpico tutti gli elementi schierati in occasione degli ultimi Giochi Europei di Cracovia.

Il terzetto maschile campione d’Europa sarà formato dunque da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, mentre la squadra femminile di ricurvo sarà composta come di consueto dalle titolari Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. In Germania verranno messe in palio delle quote olimpiche molto pesanti per i Giochi di Parigi 2024, ma servirà andare a medaglia nei team event tradizionali (monosesso) per qualificare con certezza le squadre al completo.

Per quanto riguarda invece la divisione compound (specialità ancora non olimpica), il Bel Paese ha selezionato per la rassegna iridata tra gli uomini Marco Bruno, Elia Fregnan, Federico Pagnoni (con Michea Godano riserva a casa) e tra le donne Marcella Tonioli, Elisa Roner e Andrea Nicole Moccia (con Irene Franchini riserva a casa).

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Campionati Mondiali di tiro con l’arco 2023 a Berlino:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023

Olimpico Maschile

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi

Olimpico Femminile

Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari

Compound Maschile

Marco Bruno, Elia Fregnan, Federico Pagnoni (riserva a casa Michea Godano)

Compound Femminile

Marcella Tonioli, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia (riserva a casa Irene Franchini)

Foto: Lapresse