Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: benissimo Bacosi e Cainero dopo 50 piattelli, Scocchetti guida per il ranking

Dopo la trionfale spedizione dei Giochi Europei 2023 ricomincia subito la stagione di tiro a volo. Oggi, lunedì 10 luglio, si è aperta infatti in quel di Lonato Del Garda (Brescia) la sesta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023, dove a salire in cattedra nel primo giorno di qualifiche è stata Simona Scocchetti, a punteggio pieno dopo le prime due serie.

L’azzurra infatti, in gara esclusivamente per il ranking, è stata l’unica del lotto a registrare 50/50, colpendo dunque venticinque piattelli per segmento, precedendo di un colpo un gruppo formato da ben sei partecipanti, ovvero la Kazaka Assem Orynbay, l’italiana Diana Bacosi, le due statunitensi Samantha Siont e Kimberly Rhode, la francese Lucie Anastassiou, la slovacca Danka Barteková e la sudcoreana Kookhee Jang, tutte appaiate a quota 59/50. Benissimo poi Chiara Cainero, a quota 48/50 con 24/25 per serie.

Da segnalare poi i 46/50 messi a referto da Chiara Di Marziantonio (anche lei in lizza solo per il ranking. A caccia di risalita poi Martina Bartolomei che, dopo una promettente tranche iniziale da 24/25 ha perso leggermente terreno nella seconda, siglando 21/24 e accontentandosi provvisoriamente di 45/50.

Le qualificazioni proseguiranno domani con altri 50 piattelli. L’inizio è previsto per le ore 8:00.

Foto: LaPresse