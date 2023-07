Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023: 12 azzurri a Berlino

L’Italia del tiro con l’arco si prepara ad affrontare i Mondiali 2023 in programma a Berlino, in Germania, dall’1 al 6 agosto: la rassegna iridata sarà anche valida come evento diretto di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha già conquistato un pass non nominale nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati. L’evento iridato consegnerà la qualificazione alle migliori tre squadre sia al maschile che al femminile.

Nell’arco olimpico saranno in gara tra gli uomini Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) ed Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), e tra le donne Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro).

Passando alle specialità non olimpiche del compound, prenderanno parte ai Mondiali tra gli uomini Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani), e tra le donne Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Andrea Nicole Moccia (Arcieri Del Torresin) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Avranno il ruolo di riserve a casa Michea Godano (Arcieri Tigullio) ed Irene Franchini (Fiamme Azzurre).

Lo staff tecnico dell’Italia presente ai Mondiali sarà formato dal direttore tecnico dell’arco olimpico Giorgio Botto, dai tecnici dell’olimpico Matteo Bisiani ed Amedeo Tonelli, dal direttore tecnico compound Flavio Valesella, dallo psicologo Manolo Cattari e dal fisioterapista Andrea Rossi.

Foto: LaPresse