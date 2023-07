Atletica, Marcell Jacobs scioglie il nodo: “Sarò ai Mondiali. Superato un periodo da cui non uscivo”

Marcell Jacobs era presente al Gran Premio di Formula E corso a Roma ed è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha svelato il proprio percorso di avvicinamento ai Mondiali di Budapest, confermando così la propria partecipazione alla rassegna iridata di atletica leggera.

L’azzurro ha parlato della propria situazione attuale: “Sono, in questo momento, molto contento, perché siamo riusciti a sorpassare un periodo in cui sembrava che non riuscivamo più a venirne fuori, però sono molto contento di essere ritornato a correre. Ovviamente io faccio vedere poche cose rispetto a quelle che stiamo facendo, però sono molto fiducioso, il Campionato del Mondo è tra un mese e qualche giorno, però sono contento e so che arriveremo lì non solo per partecipare, ma per portare a casa qualcosa di importante“.

Saltati però i Campionati Italiani: “Purtroppo per me il Campionato Italiano è un Campionato che bisogna fare sempre, l’ho sempre fatto, purtroppo quest’anno non ho avuto il tempo materiale per potermi preparare per questo evento, ma bisogna cercare di non fare passi indietro, ma farne solo in avanti, perché potrebbe compromettere quello che è il viaggio verso il Mondiale, però recupererò“.

Jacobs cercherà di arrivare a Budapest al 100% della forma fisica: “Questo è il nostro obiettivo, abbiamo tempo ancora per lavorare, quindi è quello che stiamo facendo. Sto dando non il 100% ma il 200% di me per cercare di sognare e farvi sognare ancora, e quindi quello è il nostro obiettivo“.

Foto: LaPresse