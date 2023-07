Tiro a volo, Mondiali Junior 2023: i ragazzi d’oro! Galardini e Bongini vincono lo skeet misto

Svetta in alto la bandiera azzurra in quel di Changwon, località della Corea del Sud che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali Junior 2023 di tiro a volo. Nello skeet misto infatti Andrea Galardini e Sara Bongini hanno conquistato una splendida medaglia d’oro, dominando in Finale contro la squadra India 2.

Una gara ad altissimo profilo quella degli azzurrini, abili a chiudere la qualifiche in testa con 141/150. Arrivati al vìs-a-vìs per la metallo più pregiaoa con Singh Harmehar Lally e Sanjana Sood i nostri ragazzi si sono poi letteralmente superati, rompendo 43/48 piattelli contro i 38/48 dei rivali.

Il terzo posto è andato invece agli statunitensi Joseph Benjamin Keller e Jessi Griffin, abili a registrare un totale di 41/38 regolando i tedeschi Luis Lange ed Emilie Bundan, quarti con 32/48.

Niente da fare invece per Francesco Bernardini e Viola Picciolli, i quali hanno terminato la prima fase occupando il settimo posto con 133/150, complice soprattutto una terza serie imprecisa.

