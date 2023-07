Tiro a volo, Giochi Europei 2023: l’Italia resta giù dal podio nel trap maschile a squadre

L’Italia resta giù dal podio nella specialità non olimpica del trap maschile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo cedono al Portogallo nella sfida per il bronzo. Oro alla Croazia, argento alla Slovacchia.

Il Gold Medal Match premia la Croazia di Anton Glasnovic, Francesco Ravalico e Giovanni Cernogoraz, che regola per 7-3 la Slovacchia di Erik Varga, Marian Kovacocy ed Adrian Drobny. Gli slovacchi iniziano meglio, conquistando la prima serie per 13-10, ma immediatamente i croati replicano restituendo il 13-10. Non si spezza l’equilibrio nella terza serie, col 14-14 che porta lo score sul 3-3, ma da quel momento la Croazia non lascia più nulla agli avversari, vincendo le ultime due serie rispettivamente per 13-11 e 12-8 (scattato il Golden Hit) ed andando a conquistare l’oro per 7-3.

Il Bronze Medal Match vede dominare il Portogallo di Joao Azevedo, José Bruno Faria ed Armelim Coelho Rodrigues, che liquida con un perentorio 6-0 l’Italia di Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo. I lusitani dominano la prima serie per 14-10, poi vincono di misura la seconda per 13-12, infine volano nella terza, chiusa sul 14-9, salendo sul gradino più basso del podio col punteggio di 6-0.

GOLD MEDAL MATCH

1 Croazia 10 13 14 13 12 7

2 Slovacchia 13 10 14 11 8 3

BRONZE MEDAL MATCH

3 Portogallo 14 13 14 6

4 Italia 10 12 9 0

Foto: FITAV