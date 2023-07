Golf, Daniel Hillier centra il primo successo sul DP World Tour al British Marters. Crollo Migliozzi nell’ultimo round

Un finale incredibile quello che ha visto Daniel Hillier trionfare al Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo 2023. Il neozelandese centra così la sua prima vittoria sul DP World Tour, riuscendoci su un percorso ricco di storia e tradizione come quello del The Belfry, nei pressi di Birmingham, in Inghilterra.

Il punteggio con cui Hillier ha vinto il torneo è un -10 che parla della durezza del percorso e della battaglia tra chi ambiva al successo. Pensare però che il 24enne, alla buca 14 dell’ultimo giro, era appena a -5, con alcune delle buche più difficili del percorso ancora da affrontare e quasi fuori dalla lotta per la vittoria.

Poi però la folle sequenza 15-17: eagle al par 5 con un putt imbucato da 12 metri; birdie al par 4 con un secondo colpo straordinario in uscita dal rough; eagle al par 5 con un altro secondo colpo da antologia che gli ha permesso di imbucare un putt da due metri per prendersi la testa della classifica. Una vittoria incredibile ma che era in qualche modo nell’aria dopo le due top 5 nell’ultimo mese.

Inspiegabile invece il crollo verticale subito da Guido Migliozzi nell’ultimo giro, dopo aver chiuso il terzo round nel gruppo di testa. Disastrose le prime nove buche, condite da tre bogey e due doppi bogey. Con tre birdie nel finale salva almeno un 28° posto con un giro in +5. Dietro di lui Renato Paratore, 39°, ed Edoardo Molinari, 49°.

Foto: LaPresse