Tiro a volo, diversi atleti azzurri del trap volano a Baku per un training camp in vista del Mondiale

Il Direttore tecnico della Nazionale di Fossa Olimpica Marco Conti e diversi atleti del Trap italiano sono arrivati oggi a Baku, capitale dell’Azerbaigian, per iniziare un training camp che durerà fino a domenica 30 luglio e che avrà il ruolo di “trial” per l’assegnazione della qualifica di titolari per il Mondiale in programma nella seconda metà d’agosto proprio a Baku.

Le donne che sono state scelte per questo raduno sono Jessica Rossi, Silvana Stanco, Alessia Iezzi, Federica Caporuscio, Giulia Grassia e Maria Lucia Palmitessa, mentre i maschi sono Mauro De Filippis, Daniele Resca, Luca Miotto e Massimo Fabbrizi.

In campo femminile, viste le già sicure convocazioni di Jessica Rossi e Silvana Stanco, saranno Alessia Iezzi, Federica Caporuscio, Giulia Grassia e Maria Luicia Palmitessa a contendersi il posto vacante; tra i maschi, invece, la “lotta” sarà tra Daniele Resca e Luca Miotto, dato che Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo sono già certi di partecipare ala rassegna iridata.

Come spiegato dal Ct Conti, il “trial” sarà un percorso di 400 o 500 piattelli che le atlete e gli atleti dovranno affrontare in parte sparando due colpi e in parte sparando un colpo. “Lasciamo parlare i fucili – ha affermato Conti (fonte: FITAV) – e valutiamo poi proprio in base all’evidenza oggettiva del risultato.”

