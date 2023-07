Tiro a segno, Mondiali Junior 2023: Kamaljeet e Aliyeva si prendono gli ultimi due ori della rassegna

Si chiudono i Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno, competizione andata in scena in questi giorni presso Changwon, città della Corea del Sud. Due le gare svoltesi in questo ultimo atto, dedicato alla prova 50 m maschile e 50 m femminile.

In campo maschile ad imporsi è stato l’indiano Kamaljeet Kamaljeet, abile a segnare un totale di 544, due lunghezze in più dell’uzbeko Veniamin Nikitin, secondo con 542 davanti al padrone di casa Taemin Kim (541).

Nella gara femminile successo per Khanna Aliyeva, azera che ha segnato 520 regolando l’indiana Tiyana Tiyana, seconda con 519. Terzo posto invece per l’altra atleta dell’Azerbaijan Leyli Aliyeva (510).

In questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale azzurra.

Foto: UITTS