Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: nessun azzurro raggiunge la finale del trap

Si chiude senza sussulti la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, rassegna andata in scena in Italia, precisamente a Lonato del Garda (Brescia). Nell’ultima gara della rassegna, quella del trap maschile, nessun atleta italiano è riuscito infatti a strappare un posto in Finale.

Il piazzamento più in alto è arrivato infatti da Daniele Resca che, sparando solo per il ranking, ha centrato l”undicesima posizione, chiudendo le ultime due serie con 24/25 e 25/25 per un totale di 121/125. Un’ultima serie viziata da due errori ha invece rallentato il cammino di Mauro De Filippis, il quale ha rotto 24/25 piattelli nella quarta tranche e 23/25 nella quinta, totalizzando quindi 120/125.

Diego Valeri, in lizza solo per la classifica, ha terminato invece in ventottesima posizione con 119/125. Massimo Fabbrizzi inoltre, aa seguito di una quarta serie da 23/25, è rimasto anche lui attardato segnando poi 25/25 ma terminando le qualifiche con 118/125.

A vincere l’appuntamento quindi è stato Nathan Hales, audace a sconfiggere nel confronto finale il cinese Qi Ying arginandolo con 49/50, contro i 48/50 dell’asiatico. A salire sul gradino più basso del podio è stato invece l’indiano Prithviraj Tondaiman con 34/40.

Foto: FITAV