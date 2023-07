Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro lottano per la finale dopo 4 serie delle qualificazioni

Le qualificazioni dello skeet maschile nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo 2023 in corso a Lonato del Garda, vedono, al termine della quarta serie delle cinque previste, due azzurri il lotta per l’accesso in finale, ovvero Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, mentre è più indietro Luigi Lodde.

Ci sono tre tiratori al comando con 100/100: in corsa per l’ingresso in finale però c’è solo il danese Jesper Hansen, mentre sono in gara soltanto per il ranking sia il migliore degli azzurri, Elia Sdruccioli, sia lo statunitense Hayden Stewart.

Alle loro spalle un gruppo di ben nove tiratori a quota 99/100, dei quali sette eleggibili per l’ingresso in finale e due in gara per il ranking. Tra questi, cercano un posto all’ultimo atto gli azzurri Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, mentre spara per i punti del ranking Erik Pittini.

Gli altri cinque tiratori che aspirano ad entrare in finale sono lo statunitense Vincent Hancock, lo svedese Stefan Nilsson, l’argentino Federico Gil, il transalpino Emmanuel Petit ed il finlandese Emmanuel Petit, mentre è in gara solo per il ranking il kuwaitiano Abdulaziz Alsaad.

Appaiono già troppo staccati per sperare di centrare l’ultimo atto i tiratori a quota 98/100, mentre è certamente fuori dai giochi Luigi Lodde, nel gruppo al 21° posto con 97/100.

QUALIFICAZIONI SKEET MASCHILE

1 1210 HANSEN Jesper DEN 25 25 25 25 100

1 1436 SDRUCCIOLI Elia ITA 25 25 25 25 100 RPO

1 1910 STEWART Hayden USA 25 25 25 25 100 RPO

4 1903 HANCOCK Vincent USA 24 25 25 25 99 CB:85

5 1816 NILSSON Stefan SWE 24 25 25 25 99 CB:80

6 1016 GIL Federico ARG 25 24 25 25 99 CB:64

7 1433 ROSSETTI Gabriele ITA 25 24 25 25 99 CB:54

8 1521 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 25 24 25 99 RPO

8 1296 PETIT Emmanuel FRA 25 25 24 25 99 CB:39

10 1431 PITTINI Erik ITA 25 25 24 25 99 CB:30 RPO

11 1271 KALLIOINEN Eetu FIN 25 25 25 24 99 CB:19

12 1423 CASSANDRO Tammaro ITA 25 25 25 24 99 CB:3

13 1666 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 24 25 24 25 98 CB:80

14 1281 VALLIONIEMI Timi FIN 24 25 24 25 98 CB:78 CB:42

15 1115 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 24 25 24 25 98 CB:39

16 1239 MEHELBA Azmy EGY 24 25 24 25 98 CB:27

17 1511 ALDAIHANI Mohammad KUW 25 24 24 25 98

18 1911 TAYLOR Dustan USA 25 24 25 24 98 CB:5

19 1139 WU Yunxuan CHN 25 24 25 24 98 CB:3 RPO

20 1295 LEJEUNE Nicolas FRA 25 25 24 24 98

21 1263 VELLESTE Reino EST 23 24 25 25 97 CB:58

22 1202 TOMECEK Jakub CZE 23 24 25 25 97 CB:53

23 1168 ACHILLEOS Georgios CYP 24 23 25 25 97

24 1429 LODDE Luigi ITA 24 24 24 25 97 CB:41

25 1262 TAMMIST Tonu EST 24 24 24 25 97 CB:33 RPO

26 1733 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 24 24 24 25 97 CB:30

27 1336 HONKOMP Christopher Robin GER 25 23 24 25 97

28 1848 LEE Meng Yuan TPE 25 25 22 25 97

29 1198 SLAVICEK Milos CZE 23 25 25 24 97 CB:14 RPO

30 1355 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 23 25 25 24 97 CB:5

31 1132 LIU Jiangchi CHN 24 24 25 24 97 CB:17

32 1181 VASILIOU Nicolas CYP 24 24 25 24 97 CB:5 CB:62

33 1327 STARTSEV Yaroslav GEO 24 24 25 24 97 CB:52

34 1172 CHASIKOS Andreas CYP 24 24 25 24 97 CB:3

35 1517 AL RASHEDI Mansour KUW 25 23 25 24 97

36 1473 YECHSHENKO Eduard KAZ 23 23 25 25 96 CB:64

37 1483 CHO Yongseong KOR 23 23 25 25 96 CB:60

38 1696 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 23 24 24 25 96 CB:47

39 1179 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 23 24 24 25 96 CB:28 RPO

40 1195 PROKOP Radek CZE 24 23 24 25 96 CB:36

41 1629 WATNDAL Erik NOR 24 23 24 25 96 CB:30

42 1510 ALAWAAD Mohammad KUW 24 23 24 25 96 CB:28 RPO

43 1818 SVENSSON Marcus SWE 23 25 23 25 96

44 1043 FEILHAMMER Martin AUT 24 24 23 25 96

45 1124 HAN Xu CHN 25 23 23 25 96

46 1130 LI Bolin CHN 24 25 22 25 96

47 1883 MILCHEV Mikola UKR 23 24 25 24 96

48 1342 SCHREIER Tilo GER 24 23 25 24 96

49 1830 JANGPANICH Tanapat THA 24 24 24 24 96 CB:13

50 1017 GONZALEZ CESARIO Leandro Martin ARG 24 24 24 24 96 CB:3 CB:46

51 1731 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 24 24 24 24 96 CB:36

52 1259 INESHIN Andrei EST 24 24 25 23 96 CB:11

53 1689 SALHE Jorge Antonio PLE 24 24 25 23 96 CB:3

54 1603 FARRUGIA Clive MLT 25 23 25 23 96

55 1260 JUERISSON Peeter EST 24 25 24 23 96

56 1312 LLEWELLIN Ben GBR 25 24 24 23 96 CB:7

57 1456 WAKIYA Subaru JPN 25 24 24 23 96 CB:3

58 1161 GRANIC Pavao CRO 25 24 25 22 96

59 1337 KORTE Sven GER 22 23 25 25 95

60 1472 YECHSHENKO Alexandr KAZ 23 23 24 25 95

61 1293 DELAUNAY Eric FRA 24 22 24 25 95 CB:50

62 1356 MITAS Efthimios GRE 24 22 24 25 95 CB:47

63 1084 ALWATT Tammar BRN 24 22 24 25 95 CB:30

64 1532 UPELNIEKS Dainis LAT 24 23 23 25 95

65 1899 ELLIOTT Christian USA 22 25 24 24 95

66 1875 BIN FUTAIS Saif UAE 23 24 24 24 95

67 1310 KILLANDER Karl Frederick GBR 24 24 23 24 95

68 1351 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 25 23 23 24 95

69 1390 NARUKA Anant Jeet Singh IND 23 25 24 23 95

70 1394 SHEIKH Sheeraz IND 22 23 24 25 94 RPO

71 1045 KUNTSCHIK Sebastian AUT 22 23 25 24 94

72 1455 TOGUCHI Shotaro JPN 24 21 25 24 94

73 1352 GKOGKOLAKIS Ioannis GRE 22 24 24 24 94 RPO

74 1451 IKAWA Hiroyuki JPN 23 24 23 24 94 CB:12

75 1698 BUNIOWSKI Krzysztof Antoni POL 23 24 23 24 94 CB:5

76 1175 KAZAKOS George CYP 24 23 23 24 94 RPO

77 1305 ECCLESTON Arran Colin GBR 24 23 24 23 94 CB:15 RPO

78 1106 MCBRIDE Richard CAN 24 23 24 23 94 CB:5

79 1533 VEJS Lauris Peteris LAT 24 24 23 23 94

80 1193 NYDRLE Tomas CZE 25 23 24 22 94

81 1380 BAJWA Angad Vir Singh IND 24 25 23 22 94 CB:3 RPO

82 1605 SCIBERRAS Liam MLT 24 25 23 22 94 CB:1

83 1664 GIHA Nicolas PER 22 23 23 25 93

84 1316 WESTMINSTER Hugh GBR 23 22 23 25 93 RPO

85 1280 TAKANEN Tommi FIN 23 21 25 24 93

86 1646 ALNASSERI Yasir OMA 21 25 23 24 93

87 1736 AL-ATTIYA Nasser QAT 23 23 23 24 93

88 1494 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 24 23 22 24 93

89 1738 AL-ISHAQ Ali Ahmed A O QAT 24 24 21 24 93 RPO

90 1082 ALKHALIFA Khalifa BRN 23 24 23 23 93

91 1627 ENGEN Jorgen NOR 22 25 24 22 93

92 1385 KHAN Mairaj Ahmad IND 21 23 23 25 92

93 1302 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 22 23 22 25 92

94 1600 ATTARD Marcello MLT 22 22 24 24 92

95 1679 ENRIQUEZ Enrique Leandro PHI 23 21 24 24 92

96 1499 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 23 22 23 24 92

97 1386 KHANGURA Gurjoat IND 22 24 22 24 92

98 1682 ROSARIO Paul Brian PHI 24 23 22 23 92

99 1113 ATALAH Jorge CHI 20 25 25 22 92

100 1501 ALSHAMMARI HATIM Murdhi KSA 21 25 24 22 92

101 1654 INAM Khurram PAK 22 25 23 22 92

102 1481 CHO Minki KOR 23 24 23 22 92

103 1323 GOGOLADZE Roman GEO 25 24 21 22 92

104 1404 FAIRCLOUGH Jack IRL 22 25 25 20 92

105 1833 PHASEE Pitipoom THA 24 21 22 24 91

106 1735 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 20 24 24 23 91 CB:4 RPO

107 1275 PESONEN Lari FIN 20 24 24 23 91 CB:2 RPO

108 1529 KENINS Roberts LAT 23 23 22 23 91 RPO

109 1200 STRANSKY Josef CZE 23 23 24 21 91 CB:5 RPO

110 1031 MORRIS Frank John AUS 23 23 24 21 91 CB:4

111 1324 KVATADZE David GEO 23 24 23 21 91

112 1518 ALRASHIDI Abdullah KUW 20 23 23 24 90

113 1097 KIRILOV Iliya BUL 21 23 23 23 90

114 1362 BERMUDEZ LABBE Diego Jose GUA 23 21 24 22 90

115 1553 RACINSKAS Ronaldas LTU 22 22 25 21 90

116 1138 WU Liangliang CHN 21 20 24 24 89 RPO

117 1668 QAHHAT METWASI Khalid PER 21 21 23 24 89

118 1881 IPATOV Heorhiy UKR 21 23 22 23 89 CB:4

119 1812 BINNERMARK Mark Erik SWE 21 23 22 23 89 CB:2

120 1018 ROMERO Ariel Walter ARG 23 21 23 22 89

121 1354 KOPITAS Nikolaos GRE 23 21 24 21 89 RPO

122 1701 KWIECINSKI Wiktor POL 22 23 24 20 89

123 1413 SVAVARSSON Hakon ISL 20 21 23 24 88

124 1496 ALHARBI Fahad KSA 22 21 21 24 88 RPO

125 1644 AL HATTALI Naghmush OMA 19 23 23 23 88

126 1719 BERMUDEZ Luis PUR 23 20 23 22 88 CB:5

127 1105 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 23 20 23 22 88 CB:1

128 1860 HAFIZ Salih TUR 24 19 23 22 88

129 1325 KVATADZE Givi GEO 19 25 23 21 88

130 1643 AL GHARBI Mohamed OMA 23 23 22 20 88

131 1870 AHMAD Mohamed UAE 20 21 23 23 87

132 1884 NAUMENKO Oleksiy UKR 22 20 22 23 87

133 1046 LOHBERGER Daniel AUT 23 20 23 21 87

134 1530 KUKUTIS Raiens Lukass LAT 22 22 22 21 87

135 1094 DIMITROV Ognyan BUL 24 21 21 21 87 RPO

136 1095 FILEV Plamen BUL 20 21 23 22 86

137 1487 KIM Minsu KOR 22 20 22 22 86

138 1497 ALKHAMSHI Mohammed KSA 21 24 20 21 86 RPO

139 1258 EIN Karl Peeter EST 24 21 21 20 86 RPO

140 1107 WILLIAMS David CAN 24 19 22 20 85 CB:11

141 1234 ELAISH Abdelrahman EGY 24 19 22 20 85 CB:3

142 1085 BASHEER Khaled BRN 19 22 21 22 84

143 1093 ANTONOV Viktor BUL 18 24 20 21 83

144 1747 RAMLAOUI Hassane SEN 21 21 21 20 83

145 1219 EL HAGE KHOURI Michel Jose DOM 22 24 19 18 83

146 1149 PACHECO Daniel COL 16 23 21 22 82

147 1690 YARAD Marcelo Yamal PLE 22 17 19 23 81

148 1369 DOMOKOS Gabor HUN 21 20 18 22 81

149 1236 MADI Talaat EGY 19 21 20 21 81

150 1665 MAYORGA ESPINOZA Neptali Santiago PER 22 22 15 21 80 RPO

151 1824 SHALHOUB Zaher SYR 21 21 20 18 80

152 1217 EL-HAGE Michel DOM 22 20 20 18 80

153 1326 LAKIYA Pavel GEO 21 19 17 22 79 RPO

154 1663 GIHA Jose Luis PER 20 18 21 19 78 RPO

155 1373 SARANSZKI Peter HUN 19 18 21 18 76

156 1676 APOLINARIO Erique Paul PHI 17 20 19 19 75 RPO

157 1218 EL HAGE KHOURI Daniel Jose DOM 19 15 18 22 74

158 1674 ANCHETA Joaquin Miguel PHI 16 16 32 DNF RPO

DNS 1225 DE GENNA FERNANDEZ Mario Bartolome ECU DNS

DNS 1540 SULTAN Mustafa LBA DNS

Foto: LaPresse